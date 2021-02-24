شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 23-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية يوم أمس لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليكسر مستوى 105.20 ويستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 104.40 وتمتد إلى 103.65.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه اكتمال نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 105.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.40 والمقاومة 105.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط