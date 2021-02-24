شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. البوري يتراوح بين 32 و 51 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 – 2 – 2021 استقرارا في الأسواق المصرية وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة .

وقال مصطفى السويسي صاحب محل أسماك إن سعر السمك البورى يتراوح بين 32_51 جنيها وسعر الكيلو 17-37 جنيها، وبالنسبة للبلطي المزارع بجميع أحجامه فيتراوح بين 16-21 جنيها للكيلو.

وأضاف السويسى في تصريح لـ"الخليج 365" أن سعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وبالنسبة لاسماك المكرونة بجميع أصناف من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو .

وأشار إلى أن أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.