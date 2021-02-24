شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.65% بما يعادل -0.80 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 123.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 145.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 117.20 ومستوى المقاومة 132.40.