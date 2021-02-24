شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجوف الزراعية (6070) في جلسة اتسمت بالتذبذب، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.46% بما يعادل -1.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، واستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 84.05، طيلة ثبات الدعم 70.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.40 ومستوى المقاومة 84.05.