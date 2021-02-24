شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يواصل الصعود – تحليل صباحي – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.86% بما يعادل 0.12 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 14.38، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.38، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.27.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 14.75.