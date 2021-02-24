شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يحلق عالياً – تحليل صباحي – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أنابيب (2200) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى مستوى المقاومة 22.77، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.77، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 24.00.