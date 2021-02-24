شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت حائل (3001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.06 نقطة، ووسط ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 17.16، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.35 ومستوى المقاومة 17.74.