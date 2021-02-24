شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.43% بما يعادل 0.34 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.10 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 15.10.