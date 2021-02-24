شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 200 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 193 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 206 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 197 بينما مستوى المقاومة هو 201 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط