شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يشهد عمليات جني أرباح -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا لخامس جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 17 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 15 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.8 بينما مستوى المقاومة هو 17.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط