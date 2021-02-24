شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 79.6 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في شهر ونصف، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 70 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 84 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 78.6 بينما مستوى المقاومة هو 81.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط