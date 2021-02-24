شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يكون شكل سلبي -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 16 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 17 فلس، وهو ما اكد نموذج القمة الثنائي والذي بدوره ولد هدفا سعريا عند مستوى 14.50 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.10 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.4 بينما مستوى المقاومة هو 16.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط