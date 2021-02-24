شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 167 فلس، ليكون بذلك نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 158 فلس كمستوى الو ثم 142 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 175 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 163 بينما مستوى المقاومة هو 170 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط