شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 694 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 640 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 730 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 700 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط