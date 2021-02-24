الاقتصاد

أجيليتي (AGLTY) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 24-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 694 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 640 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 730 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 700 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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