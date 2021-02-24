شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 1.767 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 1.70 ريال كمستوى أول ثم 1.60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.81 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.73 وبين مستوى المقاومة هو 1.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط