شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8.42 ريال، مخترقا خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 8.15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.80 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.29 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط