شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 16.81 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 16.40 ريال، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته الهام عند 17.70 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 16.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.61 وبين مستوى المقاومة هو 17.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد