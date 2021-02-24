شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 11.51 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 11.70 ريال، مما يعد إشارة سلبية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إشارة سلبية قد تهبط به لمستوى الدعم 10.50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11.90 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.27 ريال وبين مستوى المقاومة هو 11.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط