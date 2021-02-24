شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 10020 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10100 نقطة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,950 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,091 نقطة