شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بمليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بنحو مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 4.8 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين بحوالي 66 ألف برميل بينما هبطت مخزون المقطرات بنحو 4.5 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.