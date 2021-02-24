شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" يقفز بأكثر من 11% بعد توقعات قوية بشأن الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "سناب" المالكة لتطبيق التراسل الفوري "سناب شات" خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب إعلان الشركة توقعاتها بشأن نمو قوي للإيرادات.



وذكرت "سناب" بأنها تتوقع تحقيق نمو كبير في الإيرادات في السنوات القادمة نتيجة زيادة الاستثمارات في الإعلانات وتكنولوجيا الواقع المعزز.



وذكر مسؤول بشركة "سناب شات" أن منصة التواصل الاجتماعي في مكانة قوية تدعم نمو إيراداتها بنسبة 50% في غضون سنوات.



وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في عدد المعلنين على "سناب شات" سوف تجذب المزيد من المستخدمين، ومن ثم، زيادة الإيرادات والأرباح.



وبلغ سهم "سناب شات" المزيد من المستويات القياسية خلال الجلسة حتى ارتفعت مكاسب السهم منذ بداية عام 2021 حتى نهاية جلسة الثلاثاء بأكثر من 35%.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم شركة "سناب شات" بنسبة 11.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 70.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 72.9 دولار (أعلى مستوى على الإطلاق) في حين سجل أقل سعر عند 56.8 دولار.