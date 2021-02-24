شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعلن عن استثماراتها في الشركات الصغيرة خلال السنوات الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المدير التنفيذي لشركة "آبل" "تيم كوك" عن أن صانعة "آيفون" الأمريكية استثمرت في عشرات الشركات على مدار السنوات القليلة الماضية لدرجة انها اشترت 100 شركة صغيرة في 6 سنوات فقط.



وأضاف "كوك" خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي أن شركته تنفذ صفقة شراء أو استحواذ على شركة صغيرة كل 3 أو4 أسابيع.



وأشار إلى أن "آبل" لا تزال ملتزمة بالتعهدات الرامية إلى الحفاظ على البيئة مع تشغيل كامل أنشطتها بدون أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2030.



وأكد على أن الشركة الأمريكية تساوي في الراتب بين الرجال والنساء في جميع فروعها على مستوى العالم كما أنها لا ترتكب أي ممارسات احتكارية ضد شركات أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن "آبل" أعلنت في الآونة الأخيرة عن أن إيراداتها الفصلية تجاوزت 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 125.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 126.7 دولار وأقل سعر عند 118.3 دولار.