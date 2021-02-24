شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الغولف الأمريكي تايجر وودز يتعرض لحادث خطير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب أسطورة الغولف الأمريكي، تايجر وودز، بجروح بالغة في حادث انقلاب سيارة خطير ونقل إلى مستشفى محلي، الثلاثاء.

وقال عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان: "في 23 فبراير 2021، في حوالي الساعة 7:12 صباحا (بالتوقيت المحلي)، استجابت الشرطة لتصادم مروري لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الغولف إلدريك تايجر وودز".

وتعرضت مركبة وودز لأضرار بالغة، وكان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ "فكوك الحياة" التي تستخدم في حوادث خطيرة للغاية. ​وذكر البيان أن وودز نقل إلى مستشفى محلي لعلاج جروحه دون الكشف عن حالة إصاباته، لكن وكيله، مارك شتاينبرغ، قال إنه تعرض لإصابات متعددة في الساق وهو يخضع حاليا لعملية جراحية.