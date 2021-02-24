شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الهاشمي: علاقات استراتيجية تجمعنا بالمملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأست ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك رقم 22 للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، الذي عقد من خلال الاتصال المرئي الثلاثاء، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة ورانيل جاياواردينا، وزير التجارة الدولية.

وقالت في كلمة لها خلال الاجتماع : «لقد شهدت علاقات التعاون التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تطوراً في مختلف الجوانب، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار».

وأضافت: «لا شك أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لدول مجلس التعاون مع المملكة المتحدة لا تنحصر في كونها استراتيجية فحسب بل ضرورية، فعلينا أن نركز على النمو المستمر في علاقاتنا التجارية والاستثمارية».

وأكدت أهمية المضي قدماً في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة لما يحققه ذلك من فوائد لجميع الأطراف في سعيها للانتقال نحو التعافي الاقتصادي المستدام والشامل بعد انتشار جائحة «كوفيد - 19».

وأشارت في مداخلتها إلى أنه قد مضى الوقت الذي تكون فيه مجرد «إدارة» المشكلات في منطقتنا نتيجة مقبولة، وإنما أصبح من الأهمية تبني عقلية جديدة لديها الطموح والتصميم لإيجاد حلول حقيقية ومستدامة تمكن شعوب المنطقة وأجيالها الشابة من تحقيق السلام والازدهار، والرفاهية التي يستحقونها.

وقالت في ختام كلمتها: «إن التحديات التي تواجهها منطقتنا خطيرة، لكنها ليست عصية على الحل. وتسعى دولة الإمارات إلى أن تكون عضواً منتخباً في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023 لإيماننا بإمكانية حل هذه القضايا من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف».(وام)