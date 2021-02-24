البـواردي والظاهـري والرميثـي والقـادة يلتقون عـدداً من كبار الضيوف

استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس2021 أمس، عدداً من ضيوف المعرض بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والوفود المرافقة للضيوف.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بكل من، نيبويشا ستيفانوفيتش وزير الدفاع الصربي، وشارلامبوسبيتريدس وزير الدفاع القبرصي، و ألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني.. وأشاد بمستوى العلاقات القائمة بين الإمارات وبلدانهم خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما استقبل مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع صباح الثلاثاء الفريق أول طيار إنزو فيتشاريللي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، واللواء روسلان شبيكبايف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني، واللواء الجوي مارتن كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، واللواء لعرابة محمود قائد القوات الجوية الجزائرية، وديمنتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية في بيلاروسيا، والوفود المرافقة للضيوف.

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس الثلاثاء، - كلاً على حدة - الفريق أول يعقوب حسن محمد رئيس أركان القوات المسلحة التنزانية، واللواء عبدالله شامان رئيس قوات الدفاع لدى جمهورية المالديف، واللواء واسانتا سينارات باندارا رئيس أركان الجيش السريلانكي، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية بجمهورية جزر القمر.

تم خلال اللقاءات - التي حضرها عدد من كبار الضباط - استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول الضيوف وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، - كلاً على حدة - ألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني، والمشير الجوي سامبسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط، والفريق أول إينزو فيتشاريلي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، والفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق ماسهيتو جوتو المدير العام للأنظمة الجوية بوكالة الاستحواذ والتكنولوجيا اللوجستيات (atla) لدى اليابان، والفريق دوميكريتوس زيرفاكس رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي.

تم خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين الإمارات وهذه الدول الصديقة.

كما استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس الثلاثاء، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» - كلاً على حدة - توماس كوبيتشنيه نائب وزير الدفاع للتعاون الصناعي لدى جمهورية التشيك، وألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني، والفريق أول محمد شاهين إقبال قائد القوات البحرية في بنجلاديش، والفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق دوميكريتوس زيرفاكس رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي، واللواء طيار العابد العلوي قائد القوات الجوية المغربية، واللواء محجوب بشرى أحمد قائد القوات البحرية السودانية، والعميد مراد قربوع رئيس أركان القوات البحرية الجزائرية، والعقيد هشام خليل الجراح قائد القوات البحرية الأردنية.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف.

كما استقبل اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي، نائب قائد القوات البرية في معرض «آيدكس 2021»، الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية. (وام)