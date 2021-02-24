شكرا لقرائتكم خبر عن «إيدج»: 5 مليارات مبيعات متوقعة في2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعرب فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»، عن توقعاته أن تتجاوز مبيعات الشركة من الأنظمة الدفاعية 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، ومثلها أو أكثر العام المقبل، موضحاً أن الأنظمة المتطورة والمتقدمة التي تطورها الشركة تحظى باهتمام عالمي كبير، خاصة من قبل الدول المشاركة في فعاليات معرض آيدكس.

وقال البناي خلال لقاء مع وسائل الإعلام في جناح الشركة: «يتوقع أن يعلن اليوم الأربعاء وغداً الخميس عن عدد من الصفقات الكبيرة التي تتعلق بمنصات الصواريخ والمدرعات وغيرهما، حيث نحرص في المجموعة على تطوير التقنيات الدفاعية لخدمة القوات المسلحة الإماراتية».

وأضاف: «نسعى للتركيز على مجالات محددة وتحقيق الأسبقية والتفوق بها مثل منصات الطائرات بدون طيار، والصواريخ الذكية، والحرب الذكية».

وذكر أنه جرى الكشف عن منظومات للدفاع الجوي، مشيراً إلى أن أكثر ما يواجه الجيوش في الوقت الراهن هو المقذوفات التي تطلق عليها، مشيراً إلى إمكانية هذه المنظومة التصدي لهذه المقذوفات بالشكل المناسب ومن دون تكلفة عالية.