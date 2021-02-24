«الداخلية» تفتتح مختبرها للابتكار التصنيعي الجديد

أبوظبي«الخليج»

افتتح اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية مختبر وزارة الداخلية للابتكار التصنيعي وذلك بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

ويعد مختبر الابتكار التصنيعي ضمن مبادرات وزارة الداخلية التي تستهدف تعزيز جهود تبني الابتكار في العمل الحكومي وتوفير البيئة الحاضنة للمبتكرين وأصحاب المشاريع والأفكار الابتكارية بتبنيها وتمكينها والارتقاء بقدراتها خدمة للعمل الشرطي وتطويره، مع توفير كل ما من شأنه المساهمة بشكل عملي في دفع حركة الإبداع والابتكار. واستمع الحضور إلى موجز قدمه مسؤولو مختبر وزارة الداخلية للابتكار، حول ما يشتمله المختبر من تقنيات وتسهيلات.

وقال اللواء خليفة حارب الخييلي.. إننا نحرص على أسبوع الابتكار كمناسبة تعزز نهج العمل التطويري المستمر وفق رؤية حكومة دولة الإمارات في تبنّي الإبداع والابتكار كأسلوب عمل وثقافة مجتمعية، بخطىً ثابتة، من أجل تحقيق الرؤية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

حضر الافتتاح اللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية والعميد علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في الوزارة والعميد الدكتور عبد الله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الوزارة وعدد من مديري الدوائر ومن ضباط وزارة الداخلية.