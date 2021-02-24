شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يقلص خسائره و"الداو جونز" يغلق على استقرار إيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء متخلصة من خسائر سجلتها في وقت سابق بالجلسة، لكن "ناسداك" تعرض لمبيعات مكثفة دفعته نحو التراجع.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وشدد "باول" على التزام الاحتياطي الاتحادي باستخدام كافة الإجراءات والأدوات اللازمة والضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار التعافي والنمو.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 3 سنتات وأغلق الخام لجلسة عند 61.67 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 63 دولارا وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% أو ما يعادل 13 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 65.37 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 31537 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31653 نقطة وأقل مستوى عند 31153 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3881 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3895 نقطة وأقل مستوى عند 3805 نقاط.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 13465 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13526 نقطة وأقل مستوى عند 13003 نقاط.