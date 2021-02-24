شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تتجاهل التوقعات بشأن المحصول البرازيلي وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت عقود الذرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتوقعات قياسية للمعروض من محصول الذرة في البرازيل.



وكشفت توقعات محللين في مسح أجرته وكالة "رويترز" أن محصول الذرة في موسم الحصاد الجاري بالبرازيل ربما يسجل مستوى قياسيا عند 108.2 مليون طن نتيجة التوسع في المساحات المزروعة.



وأضاف المسح أن المساحات المزروعة بالذرة في البرازيل سوف تتزايد بنحو مليون هكتار إلى 19.44 مليون هكتار (أي ما يعادل 48 مليون فدان).



وأشار المحللون إلى أن إجمالي إنتاج البرازيل من الذرة سوف يزيد بنسبة 5.54% مقارنة بمستوى إنتاج الموسم الماضي عند 102.5 مليون طن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة، وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 5.53 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر عند 5.59 دولار واقل سعر عند 5.50 دولار.