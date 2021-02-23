شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض من أعلى مستوى لها هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات يوم الثلاثاء وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لتتخلى الفضة عن أعلى مستوى لها في الشهر الجاري سجلته أمس الإثنين.



واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكان "باول" قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة، وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق المعدن عند 27.688 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 28.425 دولار وأقل سعر عند 27.285 دولار.