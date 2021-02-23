شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صدور بيانات اقتصادية متضاربة في المملكة المتحدة.



وكشفت البيانات عن أن مؤشر معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 5.1% في الشهر الماضي وهي قراءة وافقت التوقعات.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل التغير في طلبات إعانة البطالة في البلاد بنحو 20 ألف طلب مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنحو 13.8 ألف طلب، وقفز متوسط الأجور بنسبة 4.7% أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 4.1% خلال يناير/كانون الثاني.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في خطاب متلفز أن بلاده تتجه نحو الحرية أخيرا بعد إغلاقات طويلة الأمد بسبب الجائحة مضيفا أن الحكومة تتجه نحو تخفيف قيود الإغلاق حيث تعتزم إعادة فتح صالات الألعاب الرياضية والمحال التجارية بداية من الثاني عشر من مارس/آذار القادم.



يأتي ذلك في ظل إجاءات مكثفة لتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات الفعالة والواعدة للوقاية من الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.4112، وسجل أعلى سعر عند 1.4117 وأقل سعر عند 1.4055.