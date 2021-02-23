شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مستقراً فوق 1,800 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف وسط ارتفاع هامشي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتفسير الأسواق لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول".



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وشدد "باول" على التزام الاحتياطي الاتحادي باستخدام كافة الإجراءات والأدوات اللازمة والضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار التعافي والنمو.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة، وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1805.9 دولار للاوقية.