شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً رغم تصريحات "باول" التشاؤمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف، وأبقى على مكاسبه على الرغم من تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التي اعتبرت تشاؤمية.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وألمح "باول" في خطابه المعد سلفا إلى أن السياسة النقدية التيسيرية (خفض الفائدة قرب الصفر ومشتريات الأصول) سوف تظل قائمة لفترة.



وأكد "باول" على التزام الاحتياطي الاتحادي باستخدام كافة الإجراءات والأدوات اللازمة والضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار التعافي والنمو.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة، وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.