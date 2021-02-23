الاقتصاد

تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:42 صباحًا, 24 فبراير 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت أسعار النفط تبايناً في الأسعار أمس الثلاثاء، بالرغم من اقترابها من أعلى مستوياتها خلال عام، مدعومةً بإشارات عالمية لتخفيف القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.
وتراجعت عقود الخام الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولاراً للبرميل، إلا أنها ظلت مقتربة من أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 .
وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 65.37 دولاراً للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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