تباين أسعار النفط مع إشارات لتخفيف القيود العالمية لاحتواء كورونا

المناطق - وكالات

سجلت أسعار النفط تبايناً في الأسعار أمس الثلاثاء، بالرغم من اقترابها من أعلى مستوياتها خلال عام، مدعومةً بإشارات عالمية لتخفيف القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولاراً للبرميل، إلا أنها ظلت مقتربة من أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 .

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 65.37 دولاراً للبرميل.