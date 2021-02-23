شكرا لقرائتكم خبر عن السماح برفع إشغال فنادق أبوظبي إلى 100% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - عدنان نجم

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مديري المنشآت الفندقية برفع نسبة إشغال الغرف إلى 100% بدلاً من 60%، مع التأكد بالالتزام بالسعة المحددة لجميع المرافق، وتطبيق التدابير الاحترازية بما في ذلك التباعد الاجتماعي في المناطق العامة.

وقد شهدت فنادق ابوظبي خلال الاسبوع الجاري إشغالات قياسية بفضل استضافة فعاليات «معرض آيدكس 2021»، حيث حرص العديد من الشركات الإقليمية والعالمية على المشاركة فيه.

ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت إشغالات فنادق أبوظبي بالتزامن مع العروض والفعاليات التي أعلن عنها لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

من جهة اخرى، كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد 19»، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي ، وتنطبق الإجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وتضمنت القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 23 فبراير2021 : أستراليا، الصين، آيسلندا، بوتان، جرين لاند، سلطنة بروناي، سنغافورة، موريشيوس، نيوزيلندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).