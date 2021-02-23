شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مستقرة قرب أعلى مستوى في عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام، الثلاثاء وسط مؤشرات على تخفيف القيود العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، رغم أن المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي وعودة إنتاج تكساس النفطي أبقت المكاسب تحت السيطرة.

وأغلق الخام الأمريكي منخفضًا 3 سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل، ولا يزال قريبا من أعلى مستوياته منذ يناير 2020. واستقر خام برنت مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 65.37 دولار للبرميل.

وصباحاً، كان قفزت أسعار النفط ما يزيد عن دولار، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 وانخفاض الإنتاج إذ تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي.

وصعد الخامان القياسيان ما يزيد عن 4% في جلسة الإثنين.

ورفع جولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.

ويتوقع مورجان ستانلي أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث بفضل «مؤشرات على تحسن كبير للسوق» من بينها احتمالات طلب أفضل.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز الاثنين أن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي، بسبب التعطيلات في تكساس. (رويترز)