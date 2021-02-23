شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك الدولي»: الإمارات الأولى إقليمياً في تمكين المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

منح البنك الدولي دولة الإمارات المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط بين أفضل الدول أداء على مستوى تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في مجالات الأعمال.

وبحسب التقرير تعد دولة الإمارات واحدة من 4 دول حول العالم تبلغ حصة النساء فيها ما لايقل عن 50% من مقاعد المؤسسات التشريعية. كما أنها الدولة الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لديها إجازات أبوة مدفوعة الأجر.

وقال البنك إن دولة الإمارات بادرت إلى اعتماد إصلاحات في قوانينها لطرح تشريعات تكفل المساواة في الرواتب والتعويضات بين المرأة والرجل في نفس المناصب.

وحظيت الدولة بتقييم 100 درجة باستيفاء كافة المتطلبات على مستوى 5 من المؤشرات الفرعية لقياس مستوى تمكين المرأة وتتمثل في حرية التنقل والأجور وبيئة العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.