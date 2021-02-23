شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى مبتكر لطائرات الهليكوبتر في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة ليوناردو، التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، وشركة فالكون لخدمات الطيران عن بدء العمل في تشييد المبنى الخاص بطائرات الهليكوبتر التي ستسهل التنقل من وإلى موقع إكسبو 2020 دبي.

يتميز تصميم المبنى المحطة بمفهومٍ جديدٍ ومبتكرٍ، حيث يضم مهبطاً لطائرات الهليكوبتر، فضلاً عن معرض وصالة خاصة في مكان واحد. وستدعم المحطة تطوير شبكة للنقل داخل المجتمعات العمرانية التي تربط بين المدن، تلبية للطلب المتزايد على خدمات النقل العصري والمستدام بواسطة طائرات الهليكوبتر في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى المناطق الحضرية. ومن المقرر أن يتم تزويد المستخدمين والركاب من كبار الشخصيات وخدمات الطائرات المستأجرة بخدمات حصرية لا تتوفر عادة إلا في مرافق المطارات الخاصة الأكبر بعيداً عن وسط المدينة والمناطق الحضرية. كذلك، يتميز مبنى طائرات الهليكوبتر بتصميم صديق للبيئة إلى حد بعيد، حيث سيتم بناؤه باستخدام مواد مُعاد تدويرها، ويمكن نقله من مكان لآخر عند الحاجة لذلك.

وتعتزم فالكون لخدمات الطيران استخدام المبنى الجديد لتوفير أفضل خدمات التنقل عبر طائرات الهليكوبتر، وستعمل ليوناردو مع فالكون لخدمات الطيران للاستفادة من الشراكة الناجحة والطويلة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث ستقدم لعملائها تجربة نقلٍ حصرية باستخدام طائرات الهليكوبتر من ليوناردو من طراز AW139، وAW189، وAW169.

وخلال معرض إكسبو 2020 دبي، ستستعرض ليوناردو أيضاً قدرات طائرةAW609 بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه (tiltrotor)، التي تمهد الطريق نحو حقبة جديدة من خدمات النقل في المناطق الحضرية في المستقبل القريب، حيث تجمع هذه الطائرة، التي ستحصل على الاعتماد للأغراض المدنية، بين الإقلاع والهبوط العموديين؛ مثل طائرة الهليكوبتر، مدعومة بأداء الطائرة العادية، ما يتيح لها التحليق في الظروف الجوية السيئة، في حين تتسع لتسعة ركابٍ بكل راحةٍ.