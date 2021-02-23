مناطق الجذب السياحية في دبي تواصل تقديم تجاربها الفريدة

دبي:”الخليج 365”

تواصل مناطق الجذب السياحي في دبي التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة باستمرار، والتي تشكل مصدر ثقة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وكذلك الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يمكّنهم من الاستمتاع بمجموعة من التجارب الفريدة ضمن بيئة آمنة.

وتعمل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، «دبي للسياحة»، بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المختصة وغيرها من الأطراف المعنية في القطاع، لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات المتبعة في الإمارة، خاصة في المناطق الرئيسية التي تحظى بإقبال من قبل الجمهور.

وقامت تلك الوجهات باعتماد مجموعة من الإجراءات المكثفة بما فيها برامج متخصصة لتدريب موظفيها والعاملين لديها بهدف توفير أعلى مستويات السلامة لحماية ضيوفهم، إلى جانب إجراء عمليات تنظيف وتعقيّم بانتظام لكل الأماكن التي يتم فيها الاتصال المباشر مع الضيوف، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأطلقت دبي خلال عام 2020، مبادرة ختم «دبي الضمانة» للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية، بما فيها الفنادق، ومراكز التسوق ومحلات التجزئة، والمطاعم، والوجهات السياحية والترفيهية، بجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكذلك حسن إدارة هذه الأزمة. ويجري إعطاء الختم لتلك المنشآت الملتزمة، على أن يكون صالحاً لمدة 15 يوماً، ويتم تُجديده كل أسبوعين بعد جولات تفتيشية لموظفي الجهات المختصة التي تقوم بتفقّد تلك المنشآت باستمرار.

وللعلم، فقد حصلت دبي على «ختم السفر الآمن» الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، بناء على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة المتبعة، والذي يعطي المسافرين الثقة، ويشجعهم على اختيار دبي كوجهة آمنة للسفر.

ومن بين الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوجهات التي يرتادها الجمهور، ارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بمجموعة من التدابير الاحترازية الجديدة لمناطق الجذب السياحي الرئيسية في دبي، ومختلف الوجهات الترفيهية. وفي ما يلي نذكر مجموعة من الوجهات ومناطق الجذب السياحي التي تقدم تجارب فريدة، وفي الوقت نفسه تؤكد على الالتزام بالتدابير الاحترازية لضمان سلامة مرتاديها:

*خفضت مراكز التسوق في الإمارة، ومن بينها «دبي مول» و«مول الإمارات»، التي تمنح زوارها فرصة استكشاف مجموعة واسعة من التجارب واقتناء أفضل العلامات التجارية العالمية، سعتها الاستيعابية إلى 70 في المئة حتى 28 فبراير/ شباط.

*علقت القرية العالمية، مؤقتاً جميع العروض المسرحية والمتجولة بما فيها عروض الألعاب النارية والفقرات الترفيهية كإجراء احترازي، وتستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها في أجنحة الدول المتنوعة، إلى جانب أكثر من 200 مطعم ومقهى لتوفر أكبر تشكيلة من خيارات مأكولات الشارع على مستوى المنطقة.

*قام برج خليفة بتطبيق نظام صحي جديد يشمل الشراء المسبق للتذاكر عبر الإنترنت، وخدمات المدفوعات الرقمية، وفحص درجة حرارة الموظفين والضيوف وإجراءات التعقيم الصارمة التي يتم تنفيذها في جميع نقاط الاتصال.

*قامت مجموعة «Hero Experiences Group» المتخصصة بتنظيم الرحلات التراثية الراقية ومغامرات المناطيد الهوائية، بتعيين مدير متخصص بشؤون النظافة لضمان الامتثال الدائم للإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا، إلى جانب التدريبات المكثّفة والمستمرة للموظفين على تطبيق هذه الإرشادات.

*قامت «آي إم جي» عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، بتكثيف البروتوكلات الخاصة بها، لتشمل عمليات التنظيف والتعقيم اليومية، مع تحديد أعداد الزوار داخل محال التجزئة ومناطق تناول الطعام، فضلاً عن كاميرا قياس حرارية على جميع المداخل للحصول على أقصى حماية لهم.

*يطبق «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية، وهو أحد أكبر أحواض «الأكواريوم» الداخلية في العالم والذي يضم أكثر من 300 نوع مختلف من الحيوانات البحرية، إرشادات وقائية صارمة بما في ذلك شراء التذاكر عبر الإنترنت وفحص درجة الحرارة عند الوصول وإجراءات التعقيم المكثّفة في جميع نقاط الاتصال.

*قامت «ليجو لاند دبي»، منتزه الترفيه المثالي للعائلات الذي يضم 60 لعبة تفاعلية، إلى جانب حديقة الألعاب المائية «ليجو لاند واتر بارك»، بإضافة إجراءات الصحة والسلامة في مناطق تجارب بناء قطع الليجو، ومناطق اللعب المغلقة للحد من ازدحام الأطفال.

*أجرت حديقة لاجونا المائية، الحديقة المائية المتكاملة التي تضم مجموعة من المنزلقات المائية المتنوعة وركوب الأمواج، تعديلاً على الطاقة الاستيعابية للحديقة مع حملات تعقيم وعمليات تنظيف يومية مكثّفة، إلى جانب برامج التدريب التوعوية لموظفيها حول فيروس كورونا، والالتزام بارتداء معدّات الوقاية طوال فترة تواجدهم.

*افتتح فندق أتلانتس نخلة جميرا مختلف مرافقه، بما فيها المسابح والمطاعم والشواطئ مع تحديد القدرة الاستيعابية لكل منها، مع السماح للعائلات بالجلوس لمجموعات لا تتعدى خمسة أشخاص، وذلك لتعزيز ثقة الضيوف وتشجيعهم على زيارة الفندق والحجز فيه خلال هذه الفترة، كما يوفر الفندق إمكانية إلغاء الحجز قبل 24 ساعة بشكل مؤقت.