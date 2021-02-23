«مدني الشارقة»: انخفاض الحرائق بنسبة 56%

الشارقة: ”الخليج 365”

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة لقاءات مبادرة «تواصل» التي أطلقها النادي مطلع عام 2018، جلسة نقاشية بين ممثلي الصحف المحلية ومسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، وتبين خلالها انخفاض نسبة حوادث الحرائق خلال عام 2020 بنحو 56% مقارنة بعام 2019، ولم تسجل أية حالة وفاة نتيجة لحوادث الحرائق، إضافة إلى خفض زمن الاستجابة بما نسبته 4.41%، وارتفاع نسبة إنجاز المعاملات في الوقت المحدد بنحو 2.4%.

حضر اللقاء الذي عٌقد عن بُعد عبر منصة «ويبكس» العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الإدارة، وأسماء الجويعد مديرة النادي، والمقدم هاني الدهماني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، وأمينة الحمادي رئيسة قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء.

وأكد العقيد سامي خميس النقبي حرص الإدارة على بناء جسور التعاون والتواصل الإيجابي مع وسائل الإعلام كافة، وتوفير المعلومات بشفافية ومصداقية للجمهور كركيزة أساسية في الاستراتيجية الإعلامية للإدارة.

ولفت العقيد النقبي إلى تركيز الإدارة العامة للدفاع المدني على الدور الإعلامي الذي يضمن رفع الوعي المجتمعي تجاه الإرشادات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات والحد من حوادث الحرائق.

وأجاب العقيد النقبي والمقدم الدهماني على مختلف الاستفسارات التي طرحها الصحفيون مع الشديد على أخذ المقترحات التطويرية التي تسهم في خدمة المجتمع بعين الاعتبار.

كذلك استعرضت أمينة الحمادي أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال عام 2020، والتي يأتي من بينها إتاحة الخدمات الرقمية للجمهور على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى افتتاح 4 مراكز للإطفاء في الذيد ومليحة وكلباء ومدينة الإمارات الصناعية في الشارقة مع تحديث أسطول آليات الدفاع المدني.

وأوضحت أسماء الجويعد أن تلك اللقاءات المباشرة تسهم بشكل فعال وبناء في تبادل وجهات النظر والخروج برؤى وأفكار تخدم الصالح العام، لافتة إلى أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الإعلامية لإمارة الشارقة وتماشياً مع أهدافها الاستراتيجية الرامية لبناء تكاتف مهني مثمر مع مختلف الوسائل الإعلامية.