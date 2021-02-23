شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 23-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى؛ الدلتا للسكر، بنك الكويت الوطني-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات، بي انفستمنتس القابضة، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مصر للأسواق الحرة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، القاهرة للخدمات التعليمية، العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 5.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، 218.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 151 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1346 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي دايس للملابس الجاهزة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 10.2 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، 20526 سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 51230 سهم.

الدلتا للسكر

أعلنت شركة الدلتا للسكر، موافقة مجلس الإدارة على إضافة نشاط جديد ذي صلة بالنشاط الأصلي لغرض الشركة، وهو إنتاج المخصبات الزراعية، وتصنيع الأعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس، وسيتم التقدم بتقرير الإفصاح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إضافة النشاط الجديد فور نشر تقرير الإفصاح.

المهندس للتأمين

أعلنت شركة المهندس للتأمين، دعوة مجلس الإدارة للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري، للنظر في زيادة رأس المال المصدر بنحو 47.5 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها من الأرباح من 187.5 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر 235 مليون جنيه طبقاً للمركز المالي في نهاية ديسمبر 2020، كما سيناقش مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية المجمعة للعام الماضي.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الاعتداد بتقرير التقييم العقاري لأصول شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول المقدم من شركة ركويزا للاستشارات المالية، لمخالفته للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015.

أوضحت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، سبب عدم الاعتداد بالتقييم، أن الشركة أجرت عملية التقييم دون وجود متطلب قانوني وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة والمنظمة لعمليات تقييم أصول الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مخالفة المستشار المالي المستقل لقرار الهيئة بوجوب إخطارها عند التكليف، والمقيم العقاري، لأحكام المادة 4 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2001، بشأن عدم توافق تقرير التقييم لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 الخاص بمعايير التقييم العقاري.

أضافت الهيئة، أنها حققت في واقعة تسريب قرارات مجلس إدارة الشركة المتضمنة نتيجة عملية التقييم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المواد 64 و67 من قانون سوق رأس المال، فيما قررت البورصة إعادة التعامل على الورقة المالية بدء من جلسة الأربعاء 24 فبراير 2021.