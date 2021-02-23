شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء بفعل التوقعات حيال قوة الطلب العالمي مع تعافي الاقتصادات من جائحة "كورونا"، لكن الخام قلص مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وتوقع محللو بنك "جولدمان ساكس" انخفاض المعروض العالمي من النفط في الربع السنوي الأول نتيجة لقرار السعودية بخفض إنتاجها طوعيا بمليون برميل يوميا على مدار شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.



كما رفع بنك "مورجان ستانلي" توقعاته لمتوسط سعر خام "برنت" إلى 70 دولارا للبرميل في الربع السنوي الثالث من العام الجاري في ظل انخفاض المعروض العالمي بنحو 2.8 مليون برميل يوميا منذ بداية العام حتى الآن.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزون النفط في الولايات المتحدة بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة، وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 61.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 63 دولارا وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 65.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.