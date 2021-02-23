تفاهم بين المواصفات ومركز الاعتماد لرفع الجودة وحماية المستهلك

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وأوضح القعيد أن المركز السعودي للاعتماد يعمل على فتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للوصول إلى مستوى مميز من التكامل والعمل التشاركي لرفع جودة الخدمات والمنتجات والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.وأشار إلى أن التعاون سيشمل الخدمات الاستشارية والفنية والعلمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان، بما يعزز الجودة ويرفع مستوى حماية المستهلك من خلال التوسع في أعمال وخدمات الجودة والاعتماد، مفيدا بأن المركز سيواصل العمل على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة لدعم أعمال المركز.
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