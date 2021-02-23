شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين المواصفات ومركز الاعتماد لرفع الجودة وحماية المستهلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيد، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين وذلك في إطار جهود التكامل بين مؤسسات الدولة.

وأوضح القعيد أن المركز السعودي للاعتماد يعمل على فتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للوصول إلى مستوى مميز من التكامل والعمل التشاركي لرفع جودة الخدمات والمنتجات والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

وأشار إلى أن التعاون سيشمل الخدمات الاستشارية والفنية والعلمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان، بما يعزز الجودة ويرفع مستوى حماية المستهلك من خلال التوسع في أعمال وخدمات الجودة والاعتماد، مفيدا بأن المركز سيواصل العمل على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة لدعم أعمال المركز.