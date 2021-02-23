شكرا لقرائتكم خبر ندوة افتراضية تناقش بدائل تسوية المنازعات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» (مبادرة وزارة المالية)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري اليوم، ندوة افتراضية بعنوان «بدائل تسوية المنازعات التجارية: حلول فاعلة لعدالة ناجزة»، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير العدل سعد السيف.

وتأتي الندوة في إطار الجهود الوطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات التي يشارك فيها عدد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، ومنها وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المركز الوطني للتنافسية، الهيئة السعودية للمحامين، مجلس الغرف السعودية، ومركز التواصل الحكومي، حيث تعمل هذه الجهات بتكامل بما يعكس إرادة سياسية نافذة في دعم وتمكين هذه الصناعة المهمة.

وتتناول الندوة بجلستيها تسليط الضوء على دور الجهاز القضائي والمرفق العدلي السعودي في دعم بدائل تسوية المنازعات على وجه العموم والتحكيم على وجه الخصوص، مع إبراز أحدث التشريعات الداعمة لهذه الصناعة، والتطورات التي مرت بها في السنوات الأخيرة، ودور التحكيم المؤسسي ممثلا في المركز السعودي للتحكيم التجاري في تحقيق نقلة في هذا السياق، مع إبراز التجارب الدولية في دعم هذه الصناعة، لا سيما في ظل جائحة كورونا

يذكر أن الندوة تأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» لنشر الوعي والإثراء المعرفي في الجوانب المالية والاقتصادية، ويمكن متابعة الندوة من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز «متمم» على تويتر CFKC_KSA.

أبرز المشاركين:

وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي

نائب وزير العدل سعد السيف

المحاور:

• دور الجهاز القضائي في دعم البدائل

• أحدث التشريعات الداعمة للصناعة

• دور التحكيم المؤسسي

• إبراز التجارب الدولية