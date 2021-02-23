مذكرة تعاون لتوطين صناعة الفضاء وتنمية القدرات البشرية

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ووقع مذكرة التعاون من جانب الهيئة السعودية للفضاء الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، ومن جانب الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الخثلان.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، من أجل التعاون في نقل المعرفة الفنية والتقنية في قطاع الفضاء وتوطين صناعاته، وتنمية رأس المال البشري في مجالات وعلوم الفضاء من خلال مشاركة الكوادر الوطنية والبنية التحتية والمعرفة.
ويأتي ذلك ضمن مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة في علاقتها المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة، المتضمن تطوير مذكرات التعاون مع الشركاء، لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مختلف الأنشطة المشتركة والأعمال التعاونية لبناء وتعزيز الشراكات الذي يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030م، وتوافقا لأهداف الهيئة السعودية للفضاء في الاستفادة من الفكر الاستراتيجي وبناء الشراكات واستحداث برامج جديدة، والاستثمار في الأبحاث التي تتمحور حول الفضاء، وتطوير تقنيات وخدمات المركبات الفضائية.
أهداف المذكرة:
- تعزيز التعاون
- تحقيق التكامل
- توحيد الجهود
- نقل المعرفة
- توطين الصناعة
- تنمية رأس المال البشري
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