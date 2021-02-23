وزير الشؤون البلدية

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وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الأمير وليد بن ناصر بن فرحان، عجلان العجلان، محمد ناغي، عماد المهيدب، ملهي بن سعيدان، طارق فقيه، عبدالحكيم العمار، عبدالسلام العقيل، أسامة محمد السيد، عبدالله الزامل، صالح الحناكي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الشؤون البلديةوالقروية والإسكان ماجد الحقيل، اعتمد تشكيل لجنة استشارية للاستثمار في القطاع البلدي للمساهمة في رفع مشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن، من خلال توفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية للمدن السعودية بما يمكن من رفع جودة الحياة فيها.وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الأمير وليد بن ناصر بن فرحان، عجلان العجلان، محمد ناغي، عماد المهيدب، ملهي بن سعيدان، طارق فقيه، عبدالحكيم العمار، عبدالسلام العقيل، أسامة محمد السيد، عبدالله الزامل، صالح الحناكي.

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