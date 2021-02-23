70 شركة صناعة عسكرية بالمملكة بحجم استثمارات 24 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الشركات المحلية والدولية العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنهاية عام 2020 أكثر من 70 شركة، وبحجم استثمارات تقديرية يبلغ 24 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» بأنها رخصت لـ 70 شركة محلية ودولية حتى نهاية عام 2020، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 114 ترخيصا سيمكنها من مزاولة أنشطة عدة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57%، وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25%، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18%، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81%، بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19% من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2020.

وبينت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية ليكونوا جزءا من استراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وأفادت الهيئة بأن البوابة الالكترونية لتراخيص الصناعات العسكريةlicensing.gami.gov.sa تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية تشمل 6 أنشطة مختلفة في القطاع تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والالكترونيات العسكرية، بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر، وصناعة المتفجرات.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وقد أوكل إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورا محوريا في تنظيم القطاع وتوحيد القوة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع واستقطابها.

الشركات المحلية والدولية العاملة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة

عدد الشركات المرخص لها 70 شركة

حجم استثمارات الشركات 24 مليار ريال

عدد التراخيص الصادرة 114 ترخيصا

توزيع التراخيص:

تراخيص التصنيع 57%

تراخيص الخدمات العسكرية 25%

تراخيص التوريد 18%

جنسية الشركات:

شركات وطنية 81%

شركات أجنبية ومختلطة 19%