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وأوصى المشاركون في بيانهم الختامي بتعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن السياحي بالوطن العربي، مطالبين الأمانة العامة بالنظر في إيجاد آلية الكترونية بين أجهزة المجلس لتسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بشأن قضايا الأمن السياحي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر الأمن السياحي دعا الدول الأعضاء إلى النظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات السياحية، للتفاعل بشكل فوري عند وقوع الأزمات والتنسيق بين تلك الأجهزة بشكل يضمن إدارتها بنجاح، إلى جانب إعداد سيناريوهات مسبقة تتضمن التعامل مع المخاطر والأزمات السياحية والتدريب عليها للوقاية من تلك الأزمات.وأوصى المشاركون في بيانهم الختامي بتعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن السياحي بالوطن العربي، مطالبين الأمانة العامة بالنظر في إيجاد آلية الكترونية بين أجهزة المجلس لتسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بشأن قضايا الأمن السياحي.

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