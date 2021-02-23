شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض قليلاً لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.



وتتابع الأسواق عن كثب ما ستؤول إليه المناقشات في الولايات المتحدة بين الكونجرس والإدارة الأمريكية بشأن حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة "كورونا".



من ناحية أخرى، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7902، وسجل أعلى سعر عند 0.7936 وأقل سعر عند 0.7880.