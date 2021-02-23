شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "طيبة للاستثمار" تُنهي اتفاقيتي تشغيل مبرمتين مع ملينيوم آند كوبثورن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن قيام شركة العقيق للتنمية العقارية- المملوكة بالكامل لها- بإنهاء اتفاقيتي التشغيل المبرمتين- بتاريخ 30 نوفمبر 2014- مع شركة ملينيوم آند كوبثورن ميدل إيست هولدينجز ليمتد.

وأفادت طيبة للاستثمار، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن تشغيل الفنادق المذكورة سيستمر وسوف تتم إدارتها من قبل شركة العقيق للتنمية العقارية مباشرة.

وبحسب البيان، فإن انهاء العلاقة التعاقدية مع شركة ملينيوم آند كوبثورن ميدل إيست هولدينجز قد تكون له آثار مالية لايمكن تقديرها حاليا.

وميدل إيست هولدينجز ليمتد، هي الشركة المشغلة لكل من فندق العقيق ميلينيوم وفندق طيبة ميلينيوم الواقعين بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة المملوكين لشركة العقيق للتنمية العقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن طيبة للاستثمار حققت صافي خسائر بلغ 23.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 67.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة، كما تبع انخفاض الإيرادات انخفاضاً في التكاليف التشغيلية والمصاريف البيعية والتسويقية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 106.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.